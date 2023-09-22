Окна 10 домов выбиты после ракетной атаки на штаб ЧФ в Севастополе

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

В Севастополе в десяти домах ударной волной выбило окна после ракетного удара, совершенного по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Развожаев поручил вице-губернатору Евгению Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. Сейчас, по словам главы Севастополя, начали остеклять некоторые окна.

Пока, отмечает губернатор, управляющие компании с оперативными службами продолжают обходить дома в центральной части города. Кроме того, в этих зданиях уже отключили газ, электричество и снизили параметры водоснабжения.

"Просьба временно снизить при возможности потребление воды, пока ликвидируют возгорание. Как только пожар будет потушен – все будет включено. Прошу набраться терпения", – добавил он.

Развожаев подчеркнул, что никто в результате атаки не пострадал. При этом жители домов, проживающих вблизи с театром Луначарского, где упала часть ракеты, будут эвакуированы. После того, как ее обезвредят, люди смогут вернуться обратно в свои дома.

"Всем жителям домов по проспекту Нахимова просьба проследовать самостоятельно в кинотеатр Победа на Большой Морской, либо к точкам сбора на площадь Нахимова или площадь Лазарева. С этих точек автобусами людей будут вывозить к кинотеатру", – подытожил губернатор Севастополя.

22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что осколок упал возле Театра Луначарского. Глава региона призвал при обнаружении таких элементов не подходить к ним и звонить по номеру 112.

В результате атаки один российский военнослужащий погиб. Позднее в Минобороны уточнили, что он не умер, а пропал без вести. В ведомстве добавили, что силы ПВО РФ сбили пять ракет.

Российская система ПВО отразила атаку на Севастополь 22 сентября