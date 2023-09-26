Взрывы повредили припортовую инфраструктуру в Одесской области

Фото: телеграм-канал "Новости Одесса | Одеса"

Припортовая инфраструктура повреждена взрывами в Измаильском районе Одесской области. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на главу областной военной администрации Олега Кипера.

Отмечается, что повреждения получили складские помещения, около 30 грузовиков, здание пункта пропуска. Помимо этого, загорелись шесть фур, пожарные ликвидировали возгорания.

В ночь на 26 сентября в СМИ сообщалось, что в Одесской области раздалось несколько взрывов. Уточнялось, что в регионе работают средства ПВО.

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

В ночь на 25 сентября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Местные СМИ при этом сообщали о взрывах в Одессе и Кривом Роге.

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