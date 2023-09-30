Взрывы прозвучали в Винницкой и Черкасской областях Украины – СМИ

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Серия взрывов прогремела в Винницкой и Черкасской областях Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Местные власти объясняют звуки взрывов работой средств противовоздушной обороны. Вместе с тем глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявил о повреждении объекта инфраструктуры в регионе.

На момент публикации воздушная тревога отменена по всей территории Украины.

В ночь на 29 сентября СМИ сообщали о нескольких взрывах, которые прозвучали в Сумской и Николаевской областях Украины. Тогда местные власти также объяснили произошедшее работой ПВО.

До этого украинские издания сообщали о взрыве в Киеве. Тем не менее какие-либо подробности произошедшего не приводились.