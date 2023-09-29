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29 сентября, 05:17

Происшествия

Несколько взрывов прозвучало в Сумской и Николаевской областях Украины – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов прогремело в Сумской и Николаевской областях Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Украинские власти объяснили звуки взрывов работой средств противовоздушной обороны. На момент взрывов сирены воздушной тревоги звучали в Сумской и Николаевской областях страны, однако на момент публикации воздушную тревогу отменили по всей территории Украины.

Ранее в ночь на 29 сентября украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве. Тем не менее какие-либо подробности случившегося не приводились.

До этого глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что в результате взрывов в Измаильском районе региона была повреждена припортовая инфраструктура.

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