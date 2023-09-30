Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

На запорожском направлении поражены гаубица М119 производства США и установка FH70 производства Великобритании. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Российские войска уничтожили американскую буксируемую гаубицу M119, британскую артиллерийскую установку FH70, две гаубицы Д-30 и одно орудие "Мста-Б" ВСУ на запорожском направлении.

Также подразделения российской группировки войск ударами авиации и огнем артиллерии нанесли огневое поражение противнику в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

Также в МО РФ сообщили, что на купянском направлении российские войска за сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, поразили одну американскую гаубицу М777, орудие Мста-Б и самоходную артиллерийскую установку Гвоздика.

На южнодонецком направлении российские подразделения группировки войск «Восток» уничтожили более 120 военнослужащих, американскую гаубицу М777 и польскую самоходку Краб. В результате действий российских военных потери противника составили более 120 украинских военнослужащих, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка Краб польского производства.

Ранее в США призвали Украину пойти на мир из-за критических потерь ВСУ. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, украинская фаза конфликта подошла к концу. Так, отметил Макгрегор, ВСУ теряют солдат с такой скоростью, которую можно сопоставить с потерями союзных сил во время Первой мировой войны на Западном фронте.