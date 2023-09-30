ВС РФ ликвидировали пункт погрузки эшелона с техникой ВСУ в Николаевской области

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные ликвидировали пункт погрузки отдельной бригады морской пехоты украинской армии в Николаевской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Определить место погрузки Вооруженным силам (ВС) РФ удалось путем использования средств разведки. Украинские войска намеревались использовать бригаду для усиления на линии боевого соприкосновения.

"Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар", – говорится в сообщении ведомства.

Ракетным ударом поставленная цель была достигнута, добавили в МО РФ.

До этого российские артиллеристы ликвидировали шесть опорных пунктов ВСУ в Клещеевке в ДНР. Кроме того, подразделения группировки отразили две атаки ВСУ на марьинском и авдеевском направлениях, а также уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника в районе Андреевки.



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