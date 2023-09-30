Силы ПВО уничтожили 9 снарядов РСЗО "Ураган" в Белгородской области – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 30 сентября была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган". Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили все девять снарядов над Белгородской областью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система противовоздушной обороны, были сбиты воздушные цели на подлете к городу.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетой по зданию гостиницы в городе Енакиево Донецкой народной республики.

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