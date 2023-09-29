ВСУ ударили ракетой по гостинице в ДНР со строителями

Фото: телеграм-канал "Александр ДроZденко"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетой по зданию гостиницы в городе Енакиево Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в телеграм-канале заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, в гостинице жили строители, которые приехали помочь в восстановлении города. Он отметил, что ВСУ решили таким образом испортить День воссоединения с Россией Донбасса и Новороссии. Однако, как утверждает глава региона, им этого не удалось сделать.

"Знайте, что строить и ремонтировать города будем еще старательней и быстрее", – добавил Дрозденко.

Он подчеркнул, что жертв по итогу ракетного удара не обнаружено.

Ранее утром 23 сентября в Севастополе два раза объявлялась ракетная опасность. До этого Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Губернатор призвал всех сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео.

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