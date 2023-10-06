Взрывы прогремели в Харькове

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Взрывы прозвучали в украинском Харькове, рассказал мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

"Город Харьков под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части города", – написал он.

Отмечается, что с 06:48 в регионе объявлена воздушная тревога.

В ночь на 6 октября СМИ писали о взрыве в украинской столице. При этом воздушная тревога в Киеве не объявлялась.

На тот момент сигналы тревоги звучали в Кировоградской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Черкасской областях Украины. Также было известно о взрывах в городе Николаеве.

Ночью 5 октября в Харькове также прогремели взрывы.