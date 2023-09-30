СМИ сообщили о мощном взрыве под Ивано-Франковском на Украине

Фото: телеграм-канал Readovka

В селе Стримба Ивано-Франковской области Украины произошел мощный взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По данным издания, после взрыва на месте произошло возгорание. На опубликованных кадрах видно, как в небо над селом поднимаются столбы густого черного дыма.

Между тем МВД Украины сообщает, что инцидент был зафиксирован из-за прорыва нефтепровода.

"Произошел прорыв нефтепровода диаметром 150 миллиметров с последующим разливом нефтепродуктов на площади 100 квадратных метров", – говорится в сообщении.

В результате произошедшего нефтепродукты загорелись, огонь перебросился на находящийся рядом частный дом. Пострадавшими числятся три человека.

Утром 30 сентября СМИ сообщали о взрыве в Одесской области Украины. За некоторое время до этого в регионе объявили предупреждение об опасности с воздуха.

