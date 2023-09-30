30 сентября, 18:22Политика
СМИ сообщили о мощном взрыве под Ивано-Франковском на Украине
Фото: телеграм-канал Readovka
В селе Стримба Ивано-Франковской области Украины произошел мощный взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
По данным издания, после взрыва на месте произошло возгорание. На опубликованных кадрах видно, как в небо над селом поднимаются столбы густого черного дыма.
Между тем МВД Украины сообщает, что инцидент был зафиксирован из-за прорыва нефтепровода.
"Произошел прорыв нефтепровода диаметром 150 миллиметров с последующим разливом нефтепродуктов на площади 100 квадратных метров", – говорится в сообщении.
В результате произошедшего нефтепродукты загорелись, огонь перебросился на находящийся рядом частный дом. Пострадавшими числятся три человека.
Утром 30 сентября СМИ сообщали о взрыве в Одесской области Украины. За некоторое время до этого в регионе объявили предупреждение об опасности с воздуха.
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