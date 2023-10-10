Несколько взрывов прозвучало в Одессе и Николаеве – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В украинских городах Одесса и Николаев прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на местные СМИ.

Также сообщается о серии взрывов в населенном пункте Вилково Одесской области. Какие-либо подробности произошедшего не приводятся, местные власти также не комментировали ситуацию.

На момент публикации воздушная тревога объявлена только в Одесской области Украины.

Ранее СМИ сообщали о том, что Вооруженные силы РФ наносят удары по украинским военным с помощью управляемых авиационных бомб. По информации журналистов, применяемые российской армией бомбы в зоне боевых действий намного точнее, чем простые фугасные авиабомбы.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России не совершают ударов по объектам гражданской инфраструктуры на Украине.