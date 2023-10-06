Взрыв прозвучал в Киеве, в пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

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В столице Украины прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости.

"Киевские паблики сообщают о взрыве в городе", – указано в сообщении.

При этом воздушная тревога в Киеве не объявлялась.

На данный момент сирены воздушной тревоги звучат в Кировоградской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Черкасской областях Украины. Сообщается также о взрывах в городе Николаеве.

1 октября украинские издания также сообщали о мощном взрыве, который произошел в Киеве. После случившегося на месте происшествия вспыхнул пожар. Звуки взрывов также были слышны в Харькове.

До этого серия взрывов прогремела в Одессе.