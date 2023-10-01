СМИ сообщили о мощном взрыве и пожаре в Киеве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мощный взрыв прогремел в Деснянском районе Киева, после чего на месте вспыхнул пожар. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на местные издания.

О причинах взрыва в украинской столице журналисты не сообщают. Также сообщается, что звуки взрывов были слышны в Харькове.

На данный момент воздушная тревога объявлена в 11 регионах Украины: в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Одесской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Ранее украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в селе Стримба Ивано-Франковской области страны. После взрыва на месте произошло возгорание. Как заявили в МВД Украины, инцидент был зафиксирован из-за прорыва нефтепровода.

В ночь на 30 сентября серия взрывов прогремела в Винницкой и Черкасской областях Украины. Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявил о повреждении объекта инфраструктуры в регионе.