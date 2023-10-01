Несколько взрывов прозвучало в Одессе – СМИ

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Серия взрывов прогремела в Одессе на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Подробности случившегося или сообщения о разрушениях инфраструктуры не приводятся. На момент публикации воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях страны.

Ранее украинские СМИ сообщали о мощном взрыве, который произошел в селе Стримба Ивано-Франковской области Украины. После этого на месте происшествия началось возгорание.

До этого взрыв прогремел в районе города Южное в Одесской области Украины, однако какие-либо подробности произошедшего не сообщались.

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