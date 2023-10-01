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Несколько взрывов прозвучало в Одессе – СМИ
Фото: depositphotos/mariakarabella
Серия взрывов прогремела в Одессе на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.
Подробности случившегося или сообщения о разрушениях инфраструктуры не приводятся. На момент публикации воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях страны.
Ранее украинские СМИ сообщали о мощном взрыве, который произошел в селе Стримба Ивано-Франковской области Украины. После этого на месте происшествия началось возгорание.
До этого взрыв прогремел в районе города Южное в Одесской области Украины, однако какие-либо подробности произошедшего не сообщались.
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