Российская армия наносит удары по ВСУ управляемыми авиабомбами – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ наносят удары по украинским военным с помощью управляемых авиационных бомб. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"После них остается кратер таких размеров, что в нем можно закопать танк или несколько машин", – отметил один из солдат ВСУ.

По информации СМИ, применяемые российской армией бомбы в зоне боевых действий намного точнее, чем простые фугасные авиабомбы. При этом из-за их размера они могут наносить серьезный урон противнику.

Ранее сообщалось, что американские ЗРК Patriot не способны перехватить фугасные авиационные бомбы России. Авторы материала добавили, что такой вид вооружения сложно перехватить в связи с их скоростью, так как "бомбы редко находятся в воздухе чуть более минуты". При этом современные ПВО не предназначены для такой задачи, говорится в статье.

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