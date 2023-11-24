СК РФ назвал причину пожара в Москве, где год назад погибли семь человек

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи спустя год завершили расследование одного из уголовных дел о пожаре в помещении склада на станции Москва-Ленинградская, где погибли семь человек. Причиной пожара стали искры от сварочного аппарата, попавшие на сухоцветы, сообщает пресс-служба СК России.

По данным следствия, 20 ноября прошлого года в переходе к складскому зданию проводились сварочные работы. Искры от сварочного аппарата попали на находившиеся рядом сухоцветы. Пламя активно распространилось по переходу к складу, где впоследствии и начался пожар, добавили в пресс-службе.

Отмечается, что арендатором помещений был руководитель коммерческой организации. Он обвиняется по части 3 статьи 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Как установило следствие, он не обеспечил дополнительные эвакуационные выходы из здания, из-за чего семь человек оказались заблокированными пожаром на складе, в дальнейшем они погибли.

Ранее сообщалось, что СК РФ запланировал 12 экспертиз, включая медико-криминалистические, баллистические, психолого-психиатрические, по делу Героя России подполковника Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве девушки.

Как рассказал адвокат военнослужащего Алексей Сандалов, следователи собираются изучить одежду обвиняемого и его сослуживца на предмет следов пороха. Также специалисты определят степень вменяемости Магасумова и свидетелей преступления.

Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме под Волгоградом