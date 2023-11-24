Возгорание на электроподстанции на юго-востоке Москвы ликвидировали

Фото: МЧС России

Пожарные ликвидировали возгорание в трансформаторе на электроподстанции "Чагино" на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по столице.

В ведомстве отметили, что пожар не повлиял на работу систем энергоснабжения города, все потребители остались с напряжением. Информации о возможных пострадавших в результате случившегося не поступало.

Всего в ликвидации огня были задействованы 70 человек и 20 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на Северо-Восточной хорде на востоке Москвы загорелся автомобиль. В связи со случившемся движение в данном районе было затруднено в течение некоторого времени.

До этого две женщины погибли из-за пожара в квартире на 9-м этаже жилого дома в районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы.



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