24 ноября, 07:45Происшествия
Возгорание на электроподстанции на юго-востоке Москвы ликвидировали
Фото: МЧС России
Пожарные ликвидировали возгорание в трансформаторе на электроподстанции "Чагино" на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по столице.
В ведомстве отметили, что пожар не повлиял на работу систем энергоснабжения города, все потребители остались с напряжением. Информации о возможных пострадавших в результате случившегося не поступало.
Всего в ликвидации огня были задействованы 70 человек и 20 единиц техники.
Ранее сообщалось, что на Северо-Восточной хорде на востоке Москвы загорелся автомобиль. В связи со случившемся движение в данном районе было затруднено в течение некоторого времени.
До этого две женщины погибли из-за пожара в квартире на 9-м этаже жилого дома в районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы.
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