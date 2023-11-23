Полиция установила личности подростков, жаривших хлеб на Вечном огне в Энгельсе

Фото: телеграм-канал "Саратов 24"

Правоохранители установили личности подростков, которые жарили хлеб на Вечном огне в центре Энгельса. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального отделения МВД.

"Оба 2009 года рождения, на профилактических учетах не состоят, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадали, семьи, в которых воспитываются несовершеннолетние, благополучные", – говорится в сообщении.

Родителей юношей привлекут к административной ответственности по статье 5.35 КоАП России. Кроме того, материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних. С подростками правоохранители уже провели профилактическую беседу.

Ранее стало известно, что суд арестовал мужчину, который пытался затушить Вечный огонь на Поклонной горе. Как уточнили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Москве, так было удовлетворено ходатайство ведомства.

Мужчина попытался затушить Вечный огонь, вылив на него жидкость из пластиковой бутылки. Кроме того, он разбросал венки, которые были возложены в память о бойцах. При задержании правоохранители установили, что в момент инцидента мужчина был пьян.

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