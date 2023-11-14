СК запланировал 12 экспертиз по делу Героя России, обвиняемого в убийстве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет РФ запланировал 12 экспертиз по делу Героя России подполковника Ирека Магасумова, которого обвиняют в убийстве девушки. Об этом РИА Новости рассказал адвокат военнослужащего Алексей Сандалов.

"По делу назначены 12 экспертиз, в том числе медико-криминалистические, баллистические, психолого-психиатрические", – сообщил он, подчеркнув, что до этого следователи уже запланировали проведение трех экспертиз.

Как утверждает правозащитник, сотрудники СК собираются изучить одежду обвиняемого и его сослуживца на предмет следов пороха. Также специалисты определят степень вменяемости Магасумова и свидетелей преступления.

На данный момент подполковник заключен под стражу. Делом занимается Главное военное следственное управление СК.

Адвокат добавил, что, по версии следствия, в августе Магасумов с сослуживцем познакомились с двумя девушками в кафе "Панорама" в Луганске. Спустя время они вышли на улицу и пришли на площадку, где из-за внезапно появившейся личной неприязни обвиняемый застрелил одну из девушек. Однако сторона защиты заявила, что курок случайно спустил сослуживец, когда проверял патроны в пистолете.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн добавил у себя в телеграм-канале, что в деле значится также явка с повинной другого офицера, который якобы признался, что он выстрелил в девушку. При этом депутат сообщил, что Магасумов хочет вернуться в зону СВО.

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До этого в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Террористический акт"). Его обвиняют в том, что в октябре 2023 года он организовал доставку отравленного алкоголя и торта для выпускников Армавирского военного авиационного училища.

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