СК сообщил о возбуждении дела о теракте после попытки отравления летчиков в Армавире

Фото: Следственный комитет РФ

На Кубани возбудили уголовное дело о террористическом акте в отношении выпускников военного авиационного училища. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

Отмечается, что СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины по пункту "а" части 3 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт"). В кратчайший срок следователи СКР и сотрудники краевого управления ФСБ РФ установили причастность к данному преступлению уроженца города Мелитополя, его задержали при силовой поддержке МВД России.

С 2015 года подозреваемый проживал на территории России, сказано в сообщении. По информации следствия, в октябре текущего года с целью убийства выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) он организовал доставку алкогольных товаров и кондитерского изделия. Они содержали в себе медицинский препарат в больших токсических дозах.

Мужчину доставили к следователю СКР для производства с его участием необходимых следственных действий, которые направлены на установление обстоятельств и мотивов преступления, отметили в ведомстве.

Кроме того, по изъятым предметам и вещам назначили проведение комплекса судебных экспертиз. В их числе – судебно-медицинская, генетическая, химическая и иные. Проводятся допросы свидетелей, устанавливаются все возможные очевидцы преступления, выясняются иные обстоятельства произошедшего.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что агент Главного управления разведки Украины попытался отравить 77 российских летчиков из Армавирского военного училища. По его словам, 20-килограммовый торт и ящик виски были доставлены летчикам на празднование 20-летия выпуска.

Позднее сообщалось, что возможного соучастника попытки отравления группы летчиков Армавирского военного авиационного училища Егора Семенова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. По данным СМИ, Семенов привез в ресторан виски и торт от кого-то из однокурсников.

Семенова привлекли к административной ответственности, потому что он нецензурно выражался на улице, размахивал руками и не реагировал на замечания. Отмечалось, что после отбытия наказания за хулиганство его могут арестовать по уголовному делу о покушении на террористический акт. Оно находится в производстве следственных органов ФСБ РФ.

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