Принесшего торт армавирским летчикам курьера арестовали за хулиганство

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Возможного соучастника попытки отравления группы летчиков Армавирского военного авиационного училища Егора Семенова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство, сообщает РИА Новости.

Покушение на участников встречи выпускников АВВАУЛ якобы было совершено 21 октября. По данным СМИ, курьер Егор Семенов привез в ресторан виски и торт от кого-то из однокурсников. Летчики не смогли установить отправителя подарка, поэтому не стали пробовать угощение и сообщили о ситуации в ФСБ, передавали журналисты.

По версии следствия, отравленные торт и виски отправили по приказу украинских спецслужб. Курьером оказался уроженец Мелитополя, в последнее время проживавший в Подмосковье.

Семенова привлекли к административной ответственности по факту мелкого хулиганства. Соответствующий протокол был составлен, потому что мужчина нецензурно выражался на улице, размахивал руками и не реагировал на замечания.

После отбытия наказания за хулиганство Семенова могут арестовать по уголовному делу о покушении на террористический акт. Оно находится в производстве следственных органов ФСБ РФ.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что агент Главного управления разведки Украины попытался отравить 77 российских летчиков из Армавирского военного училища.

По его словам, 20-килограммовый торт и ящик виски был доставлен летчикам на празднование 20-летия выпуска. Среди них в основном были действующие асы с высокими званиями. Так как никто из присутствующих не знал, от кого был доставлен подарок, один из офицеров решил отправить фото курьера с камер наблюдения своим товарищам из спецслужб, чтобы узнать, кого благодарить. При этом никто из праздновавших летчиков не успел попробовать торт, его успели только разрезать.

Оказалось, что сразу после доставки курьер быстро уехал из Армавира и после этого купил билет на самолет. Впоследствии доставщика задержали. Он признался, что торт и несколько бутылок виски были отравлены. Правоохранители разыскивают кондитеров и соучастников неудавшейся диверсии.

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