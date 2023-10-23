Рогов рассказал, как российских летчиков попытались отравить тортом в Армавире

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Агент Главного управления разведки Украины попытался отравить 77 российских летчиков из Армавирского военного училища. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Рогов рассказал, что 20-килограммовый торт и ящик виски был доставлен летчикам на празднование 20-летия выпуска. Среди них в основном были действующие асы с высокими званиями.

Так как никто из присутствующих не знал, от кого был доставлен подарок, один из офицеров решил отправить фото курьера с камер наблюдения своим товарищам из спецслужб, чтобы узнать, кого благодарить. При этом никто из праздновавших летчиков не успел попробовать торт, его успели только разрезать.

"Оказалось, что сразу после доставки курьер быстро уехал из Армавира и после этого купил билет на самолет", – сообщил Рогов.

Впоследствии доставщика задержали, им оказался уроженец Мелитополя. Он признался, что торт и несколько бутылок виски были отравлены.

Правоохранители разыскивают кондитеров и соучастников неудавшейся диверсии.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Забайкальского края, которую подозревают в государственной измене за шпионаж в пользу Украины.

Девушка, выполняя задания украинской спецслужбы, собирала и передавала ее представителю материалы, в которых содержалась информация о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих ВС РФ, готовящихся к отправке в зону СВО, уточнили в ведомстве.

До этого директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в августе российские спецслужбы задержали членов украинской диверсионно-разведывательной группы, готовившейся спецназом британской армии.

ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии за попытку вступить в ВСУ