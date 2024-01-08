Число столкнувшихся в Новгородской области автомобилей достигло 50

Фото: телеграм-канал 112

Порядка 50 машин столкнулись на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области, на территории происшествия развернут пункт обогрева. Об этом глава региона Андрей Никитин написал в своем телеграм-канале.

Он подтвердил, что в результате аварии погибли люди. По его словам, в настоящее время службы региона оказывают все возможное содействие.

"Движение по направлению в сторону города Москва перекрыто. Предусмотрен съезд на федеральную дорогу М-10 на 545 километре (пункт взимания платы вблизи деревни Мясной Бор)", – написал Никитин.

Губернатор добавил, что на территории ДТП работают сотрудники МЧС, ГИБДД и СК. Прокуратура Новгородской области начала проверку по факту массовой аварии.

Как ранее уточнили в пресс-службе регионального УГИБДД, в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. Данные по пострадавшим уточняются.

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