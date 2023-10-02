02 октября, 09:25Происшествия
Школьный автобус с 30 детьми опрокинулся в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Школьный автобус опрокинулся на трассе в Подмосковье, внутри находились порядка 30 детей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на знакомый с инцидентом источник.
По его данным, ДТП произошло в районе Трубина в Щелковском районе. Школьный автобус съехал с трассы и опрокинулся, уточнил источник.
По предварительной информации, пострадавших не выявили. На территории происшествия работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что школьный автобус в британском графстве Чешир перевернулся после столкновения с машиной. По данным прессы, несколько человек получили травмы.
СМИ писали, что автобус вез десятки учеников из двух школ. В пожарно-спасательной службе информировали, что на территорию ЧП была отправлена воздушная скорая помощь. Одна пассажирка получила серьезные травмы и была госпитализирована.
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