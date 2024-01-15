15 января, 06:59Происшествия
Два грузовика столкнулись на МКАД в районе развязки с Бесединским шоссе
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Два грузовых автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД в районе развязки с Бесединским шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
"На внешней стороне 20-го км МКАД (в районе развязки с Бесединским шоссе) столкнулись два грузовика", – указано в сообщении.
В ведомстве сообщили, что на месте происшествия работают оперативные службы города. На данный момент информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.
Движение в районе ДТП затруднено, в Дептрансе порекомендовали водителям выбирать пути объезда.
Ранее на МКАД в районе развязки с улицей Верхние Поля произошло ДТП с участием грузовика. В Дептрансе заявили, что водитель не справился с управлением и врезался в ограждение.
Спустя несколько часов движение на МКАД было восстановлено.
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