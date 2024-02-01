Пять человек погибли при столкновении машины с поездом на юге Узбекистана

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Пять человек, включая троих детей, стали жертвами столкновения легкового автомобиля Chevrolet Gentra с пассажирским поездом на переезде в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу местной Генпрокуратуры.

Отмечается, что пассажирский поезд Сариасия – Ташкент столкнулся с седаном Chevrolet Gentra на нерегулируемом железнодорожном переезде на территории Шурчинского района Сурхандарьинской области. В машине на момент аварии находились семь человек. В результате пять пассажиров погибли на месте происшествия.

В ГП добавили, что водитель и еще один ребенок попали в больницу. Локомотив и пассажиры поезда не пострадали, на движение других поездов авария не повлияла. Правоохранители организовали проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что пешеход погиб в ДТП на северо-востоке Москвы. По данным столичной Госавтоинспекции, Chery Tiggo наехал на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

До этого мужчина скончался после наезда грузовика на легковушку на пункте взимания платы (ПВП), расположенном на 45-м километре автодороги М-1 "Беларусь". Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Авария с участием двух автомобилей произошла на 67-м километре МКАД