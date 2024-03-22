22 марта, 12:24Происшествия
Иномарка врезалась в остановку общественного транспорта в Богородском горокруге
Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"
Легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Богородском городском округе Московской области. Об этом сообщает подмосковная прокуратура в своем телеграм-канале.
Предварительно, утром 22 марта на 67-м километре трассы М-7 "Волга" в районе деревни Большое Буньково водитель "Газели" столкнулся с иномаркой, которая от удара наехала на остановку общественного транспорта. В результате ДТП остановочный павильон упал, травмы получили три человека. Им оказывается необходимая медпомощь, говорится в публикации.
Установление всех обстоятельств случившегося, ход и результаты процессуальной проверки контролирует Ногинская городская прокуратура.
Ранее сообщалось, что в Москве водитель автобуса № 774 не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на препятствие. В результате аварии два пассажира пострадали, им оказали медпомощь. Подробности инцидента устанавливают в ГИБДД.
ДТП с участием такси и внедорожника произошло на улице Марьинский Парк
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