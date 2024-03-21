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Пассажирский микроавтобус столкнулся с фурой в Северной Осетии, 11 человек пострадали. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Собеседник агентства уточнил, что авария случилась на въезде в селение Чикола. Предварительно, в микроавтобусе находились 16 человек, из которых 11 с различными травмами доставили в медучреждение.

Ранее сообщалось, что в районе 565-го километра трассы Тюмень – Омск произошло ДТП с участием двух большегрузов и микроавтобуса. В результате аварии погибли шесть человек. По данным региональной Госавтоинспекции, личности участников ДТП устанавливаются, также полицейские начали проверку.

Позже выяснилось, что в этой аварии погибла журналистка издания NGS55.ru Анна Никитенко. Как рассказали коллеги погибшей, она ехала в Тюкалинск к своим родным. До работы в данном издании 33-летняя девушка трудилась в пресс-службе регионального Минздрава и на телевидении.

Крупная авария произошла на МКАД в ночь на 20 марта