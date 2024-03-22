ДТП с участием автобуса произошло в Москве

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ДТП с участием автобуса произошло в районе дома 67 по Анадырскому проезду, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По предварительным данным, водитель автобуса 774-го маршрута не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на препятствие. В результате аварии пострадали два пассажира, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Уточняется, что водитель автобуса прошел медосмотр в установленном порядке. Кроме того, накануне происшествия ему был обеспечен межсменный отдых. Подробности аварии устанавливают в ГИБДД.

Ранее на Лермонтовском проспекте в районе метро "Лермонтовский проспект" столкнулись четыре автомобиля. Движение в сторону МКАД по проспекту было полностью перекрыто. Спустя полчаса его восстановили.

До этого на 18-м километре МКАД в районе развязки с Бесединским шоссе столкнулись несколько авто. Движение осуществлялось всего по двум полосам из пяти.

