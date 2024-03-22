Движение на Лермонтовском проспекте восстановили после ДТП

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Движение на Лермонтовском проспекте было восстановлено спустя полчаса после ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"Движение на Лермонтовском проспекте восстановлено", – указано в сообщении.

Ранее на Лермонтовском проспекте в районе метро "Лермонтовский проспект" столкнулись четыре автомобиля. Движение в сторону МКАД по проспекту было полностью перекрыто.