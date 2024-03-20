Движение на МКАД в районе развязки с Бесединским шоссе ограничено из-за аварии

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе развязки с Бесединским шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На 18-м километре МКАД (перед развязкой с Бесединским шоссе) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.

Движение осуществляется по двум полосам из пяти. В Дептрансе призвали водителей выбирать пути объезда.

Ранее стало известно о ДТП с участием двух машин, которое произошло на Калужском шоссе в районе деревни Сосенки. На тот момент в районе аварии было затруднено движение. По данным столичной прокуратуры, водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota.

До этого сообщалось, что водитель Jaguar сбил двух граждан на тротуаре на севере Москвы. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Два грузовика столкнулись на 41-м километре МКАД