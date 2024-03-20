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Движение на МКАД в районе развязки с Бесединским шоссе ограничено из-за аварии
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе развязки с Бесединским шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
"На 18-м километре МКАД (перед развязкой с Бесединским шоссе) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.
Движение осуществляется по двум полосам из пяти. В Дептрансе призвали водителей выбирать пути объезда.
Ранее стало известно о ДТП с участием двух машин, которое произошло на Калужском шоссе в районе деревни Сосенки. На тот момент в районе аварии было затруднено движение. По данным столичной прокуратуры, водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota.
До этого сообщалось, что водитель Jaguar сбил двух граждан на тротуаре на севере Москвы. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
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