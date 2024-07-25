Задержан подозреваемый в ДТП, в котором погиб сын саратовского губернатора

Фото: телеграм-канал "МВД 64"

В Саратове задержан 19-летний водитель Lada Granta, обвиняемый в ДТП, в котором, по информации СМИ, погиб сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУМВД РФ по Саратовской области.

Официально правоохранительные органы не подтверждали сведения о гибели сына Бусаргина, однако губернатор сам выразил благодарность за поддержку в своем телеграм-канале.

"Дорогие жители, спасибо всем вам за теплые слова поддержки в эти тяжелые для нашей семьи дни. Сегодня вернулся к работе", – написал он.

Описываемая авария произошла 22 июля около 15:00 по местному времени (14:00 по московскому времени. – Прим. ред.) на улице Соколовой в Саратове. Грузовик MAN столкнулся с двумя автомобилями Lada Granta.

В результате дорожного происшествия погибли двое пассажиров Lada Granta, при этом водитель авто был госпитализирован. Мужчине, находившемуся за рулем грузовой машины, помощь не потребовалась.

По версии следствия, сидевший за рулем "Лады" не справился с управлением. В его отношении возбуждено уголовное дело по части пятой статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".