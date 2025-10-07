В Росздравнадзоре назвали невозможным введение взносов на ОМС с безработных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Реализация инициативы о взносах на ОМС для безработных практически невозможна и требует тщательной проработки, заявил в беседе с Москвой 24 член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.

Эксперт обратил внимание на необходимость четкого определения категорий неработающих граждан. В качестве примера он привел людей из обеспеченных семей, которые не работают и при этом могут не обращаться в систему ОМС.

"Когда мы говорим о такой инициативе, нужно сразу продумать реализацию. Допустим, закон приняли – как поставить на учет неработающих? Если трудоустроенный человек учитывается через налоговую, то с неработающим все сложнее", – указал эксперт.

Представитель общественного совета также подчеркнул, что требование справки с работы при оказании медицинской помощи является дискриминацией по социальному признаку, что запрещено конституцией.

Старченко добавил, что система ОМС изначально создавалась по принципу социальной солидарности, в соответствии с которым "здоровые платят за больных".

"Например, человек может годами не обращаться к врачам, но его взносы идут на лечение других – пенсионеров, детей. Это – общественный договор. В таком случае нужно публично обсуждать механизм реализации", – пояснил специалист.

Старченко также предупредил о возможных негативных последствиях реализации инициативы, приведя в пример ситуацию, когда человек с гипертонией не сможет попасть к терапевту из-за неуплаты взноса. В результате он попадет к врачу уже с инсультом, а лечение в реанимации обходится гораздо дороже профилактики.

"Если говорить о теневом бизнесе – о людях, работающих без официального оформления, – то здесь нужны другие методы. Их нужно выявлять и наказывать через налоговую систему, а не через ограничение доступа к медицине", – указал Старченко.

Резюмируя, эксперт подчеркнул, что для серьезного обсуждения инициативы необходимо представить конкретный механизм ее осуществления, включая разработку соответствующих законодательных и подзаконных актов, которые смогут превратить эту идею в работающую систему.

О том, что безработные жители России должны делать взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), ранее заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, это относится только к трудоспособным россиянам.

Она предложила профильному комитету по соцполитике проработать эту идею, а также заверила, что государство будет очень взвешенно подходить к данному вопросу. Матвиенко подчеркнула, что это "давно перезревшая проблема", на которую общество должно дать ответ.