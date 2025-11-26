Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 15:40

Политика

Матвиенко возмутилась переводу сотрудников в статус самозанятых

Фото: пресс-служба Совета Федераций

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала практику перевода сотрудников в статус самозанятых для ухода от налогов порочной. Ее слова передает ТАСС.

"Чтобы уйти от налогов – не платить НДФЛ, не платить налоги – сейчас пошла порочная практика, когда, например, в супермаркете продавцы и кассиры, они имеют прямые трудовые отношения с собственниками и руководством этих магазинов, они вдруг все стали самозанятыми", – подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, из-за этого уменьшается социальная защищенность населения и нарушается законодательство. Матвиенко напомнила, что Совфед обращался к правительству по данному вопросу. Также она попросила комитет по экономической политике, комитет по регламенту и другие комитеты заняться этой проблемой.

Ранее Матвиенко заявила, что "безработные" россияне, имеющие приличный доход, позволяющий покупать Mercedes, должны сами оплачивать полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Она назвала такой механизм справедливым решением, поскольку в настоящее время за обеспечение неработающего населения ответственность несут региональные бюджеты.

При этом к этой группе населения официально относятся пенсионеры, дети, студенты, инвалиды и домохозяйки, подчеркнула Матвиенко.

Самозанятые в России смогут получать оплачиваемые больничные со следующего года

Читайте также


политикаэкономика

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика