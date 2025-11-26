Матвиенко возмутилась переводу сотрудников в статус самозанятых

Фото: пресс-служба Совета Федераций

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала практику перевода сотрудников в статус самозанятых для ухода от налогов порочной. Ее слова передает ТАСС.

"Чтобы уйти от налогов – не платить НДФЛ, не платить налоги – сейчас пошла порочная практика, когда, например, в супермаркете продавцы и кассиры, они имеют прямые трудовые отношения с собственниками и руководством этих магазинов, они вдруг все стали самозанятыми", – подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, из-за этого уменьшается социальная защищенность населения и нарушается законодательство. Матвиенко напомнила, что Совфед обращался к правительству по данному вопросу. Также она попросила комитет по экономической политике, комитет по регламенту и другие комитеты заняться этой проблемой.

Ранее Матвиенко заявила, что "безработные" россияне, имеющие приличный доход, позволяющий покупать Mercedes, должны сами оплачивать полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Она назвала такой механизм справедливым решением, поскольку в настоящее время за обеспечение неработающего населения ответственность несут региональные бюджеты.

При этом к этой группе населения официально относятся пенсионеры, дети, студенты, инвалиды и домохозяйки, подчеркнула Матвиенко.