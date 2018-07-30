Малайзия опубликовала финальный доклад о пропавшем Boeing 777

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В Малайзии опубликовали финальный доклад по делу о пассажирском самолете Boeing 777, пропавшем в 2014 году по пути из Куала-Лумпура в Пекин. Глава следственной группы Ко Су Чон заявил, что эксперты не смогли окончательно выяснить причины исчезновения лайнера, добавив, что это станет возможным только в случае обнаружения обломков.

Как сказано в докладе, следователи не нашли подтверждений тому, что пилот намеренно совершил крушение, на чем ранее настаивали несколько австралийских экспертов. Ко Су Чон отметил, что лайнером управлял опытный 53-летний командир, которого характеризовали только с положительной стороны. Никаких психических отклонений у него не наблюдалось, добавил руководитель следственной группы.

Кроме того, авторы доклада пришли к выводу, что самолет был развернут в воздухе не на автопилоте, а при помощи ручного управления. По мнению Ко Су Чона, возможно, "имело место незаконное вмешательство третьей стороны". При этом он не уточнил, о каком конкретно постороннем вмешательстве может идти речь.

В докладе также сказано, что в момент исчезновения самолет не находился под контролем извне при помощи технологий дистанционного управления.

Таким образом, передает ТАСС, следственная группа подытожила, что на данный момент нельзя назвать точную причину исчезновения малазийского лайнера. "Мы не можем может определить с какой-либо уверенностью причины, почему самолет отклонился от планируемого маршрута", – признался Ко Су Чон. Он отметил, что перед исчезновением самолет находился в хорошем техническом состоянии, им управляли опытные пилоты.

Помимо выводов о возможных причинах ЧП, доклад включает анализ ошибок, допущенных во время спасательной операции. Одной из них стало то обстоятельство, что диспетчер вовремя не предупредил власти Китая о невозможности связаться с экипажем Boeing.

По мнению экспертов, системы связи воздушного судна могли быть отключены вручную.

Доклад по делу о малазийском Boeing 777 подготовила международная группа, в которую вошли специалисты из Малайзии, Австралии, Великобритании и еще четырех стран. Отмечается, что расследование будет продолжено.

В ночь на 8 марта 2014 года Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа, включая туриста из России.

Предполагается, что самолет рухнул в воду в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения.