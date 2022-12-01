Фото: телеграм-канал "Sputnik Армения"

Самолет B55 разбился в Армении. На месте происшествия спасатели нашли два тела. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

По данным министерства, самолет упал около 14:20 по местному времени (13:20 по московскому времени) в селе Джрабер Котайкской области. После крушения он загорелся. Прибывшие на место спасатели обнаружили два обгоревших тела.

Пожар удалось потушить в 14:41 по местному времени (13:41 по московскому времени).

Ранее сообщалось, что вечером 27 ноября вертолет упал в Вязовце в Кесовогорском районе Тверской области. В результате погибли пилот и пассажир. Ими оказались заслуженный мастер самолетного спорта РФ Александр Курылев и его брат Дмитрий.



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