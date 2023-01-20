Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Читателей британского издания The Daily Mail возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского о причастности России к крушению вертолета в Броварах Киевской области.

Ранее Зеленский сообщил, что катастрофа в Броварах могла быть не несчастным случаем, а результатом спецоперации РФ. Вместе с тем украинский лидер сообщил о планах захватить Крым, если США и ЕС поддержат Киев путем поставок нового вооружения.

"Несчастным случаем" оказался идиот Зеленский. Этот отвратительный человек должен уйти", – написал один из комментаторов.

Несколько читателей посчитали Зеленского вором, который, вероятнее всего, имеет в собственности недвижимость за рубежом. Еще один призвал перестать поддерживать президента и убрать его с поста.

По данным украинской госслужбы по ЧС, в результате крушения вертолета вблизи детского сада в Броварах погибли 13 взрослых и один ребенок. Ранения в результате ЧП получили 25 человек, включая 11 детей.

Жертвами крушения воздушного судна стали в том числе глава МВД Украины Денис Монастырский, первый замглавы МВД Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Их гибель позже подтвердила госслужба Украины по ЧС.



МЧС Украины уточнило данные по крушению в Броварах

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