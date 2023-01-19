Британцев разозлила реакция жены Зеленского на крушение вертолета в Броварах

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Читателей издания Daily Mail разозлила реакция жены президента Украины Владимира Зеленского Елены на крушение вертолета возле детского сада в Броварах.

Речь идет о выступлении Зеленской на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В статье британского таблоида говорилось, что она, услышав эту новость, "вытерла слезы и зажала нос", а также выступала "с трудом сдерживая слезы".

"В Донбассе с 2014 года погибли тысячи людей из-за действий киевских силовиков. Разве она проронила тогда хоть одну слезинку?" – приводит РИА Новости комментарий одного из пользователей.

Другие читатели газеты назвали слезы Зеленской крокодиловыми и предложили дать ей стодолларовую купюру, чтобы она вытерла глаза.

"Очередная актриса. Люди, вам действительно нужно проснуться, вами манипулируют", – написала пользователь с ником Alexia1980.

18 января в Броварах упал украинский вертолет. По последним данным, погибли 14 человек. На борту рухнувшего судна находились в том числе министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, первый замглавы МВД Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.



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