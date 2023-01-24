Причиной крушения вертолета с руководством МВД Украины стала ошибка пилота – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Причиной крушения вертолета с руководством МВД Украины в Броварах стала ошибка пилота, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"По словам одного из собеседников, <...> пилот выбрал такой маршрут из-за опасений ракетных ударов со стороны Беларуси", – говорится в сообщении.

Источник издания в МВД добавил, что в тот момент сработало радиоэлектронное подавление, которое влияло на навигацию. В связи с этим пилот якобы и решил полететь через Бровары. По его словам, в тот день на улице был туман и не было света, из-за чего были выключены и красные фонари на высотных домах. Пилот же, по данным собеседника в МВД, увидел здание, уже когда подлетел к нему очень близко.

"У него уже не было вариантов предотвратить катастрофу. Он резко взял крен, и вертолет упал на ближайший детсад", – сказал источник СМИ.

В издании отметили, что таковы предварительные данные экспертизы.

18 января в Броварах упал украинский вертолет. По данным украинской госслужбы по ЧС, в результате крушения вертолета вблизи детского сада погибли 14 человек, включая ребенка. Ранения в результате ЧП получили 25 человек, в том числе 11 детей.

Жертвами крушения воздушного судна стали также глава МВД Украины Денис Монастырский, первый замглавы МВД Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Их гибель позже подтвердила госслужба Украины по ЧС.



МЧС Украины уточнило данные по крушению в Броварах

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