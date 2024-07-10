Суд продлил арест фигуранту дела Кузнецова до 12 октября

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы продлил до 12 октября арест бизнесмену из Краснодара Леве Мартиросяну, который обвиняется в даче взятки начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову. Об этом сказано на сайте суда.

Сторона защиты предпринимателя заявила ТАСС, что подаст жалобу на решение суда.

По версии следствия, Мартиросян, арестованный по обвинению в совершении преступления по статье "Дача взятки в особо крупном размере", дал взятку Кузнецову в виде жилого дома и земельного участка на сумму в размере свыше 30,5 миллиона рублей. Подозреваемому, по данным СМИ, не признал свою вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

14 мая правоохранительные органы арестовали Кузнецова и изъяли у него более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. По версии СК, он в 2021–2023 годах, являясь начальником Восьмого управления Генштаба, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу.

Позже в СМИ появилась информация, что причиной уголовного дела в отношении Кузнецова стала взятка, которую он получил при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) имени генерала армии Штеменко с индивидуальным предпринимателем Мартиросяном.

