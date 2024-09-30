Недвижимость на сумму более 50 млн рублей арестовали по делу генерала Кузнецова

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Суд в Москве наложил обеспечительные меры на недвижимость краснодарского предпринимателя Льва Мартиросяна, обвиняемого в даче взятки в виде земельного участка и дома бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил постановление следователя, признав его законным. В результате арест наложили на жилой дом в Краснодаре с кадастровой стоимостью более 27,3 миллиона рублей, на квартиры стоимостью 5 миллионов рублей и 5,2 миллиона рублей, на земельный участок с кадастровой стоимостью более 7,5 миллиона рублей, а также на транспортное средство BMW X5.

Собственнику и третьим лицам запрещено распоряжаться этим имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества. Общая сумма арестованной недвижимости, оформленной на Мартиросяна, составляет более 50 миллионов рублей.

Арест на активы Мартиросяна наложили в целях обеспечения исполнения обвинительного приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа или других имущественных взысканий, а также в связи с тем, что "неприменение этих обеспечительных мер может привести к возможности траты этого имущества".

Суд также учел, что имущество, которое было арестовано, не превышает максимального размера штрафа, установленного санкцией вменяемой Мартиросяну статьи УК РФ.

Кузнецова арестовали 14 мая, изъяв у него более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. В 2021–2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба, он получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу, утверждает следствие.

Позже в СМИ появилась информация, что причиной дела стала взятка, которую он получил при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем с индивидуальным предпринимателем Мартиросяном.

На заседании в августе Кузнецов отказался признавать свою вину. Его адвокат Марина Финкель пообещала использовать все предусмотренные законом способы для доказательства невиновности своего подзащитного.

