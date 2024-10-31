РИА Новости: ущерб по делу о некачественном питании для российской армии не возмещается

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Обвиняемые по делу о некачественном питании для ВС РФ не возмещают нанесенный ими ущерб. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства поделился, что ущерб на текущий день оценивается в 1,3 миллиарда рублей.

"Он не возмещается и на сегодняшний день не меняется", – рассказал он.

В деле о сухпайках фигурирует бывший замминистра обороны России генерал Дмитрий Булгаков. Его задержали 26 июля, после чего он был арестован по делу о коррупции. Согласно данным спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии.

Его также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По информации СМИ, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

Ущерб по делу бывшего замминистра обороны составил 1,3 миллиарда рублей. По данным суда, сумма связана с поставкой 9 миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене. На активы и счета генерала Булгакова был наложен обеспечительный арест.