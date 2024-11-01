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01 ноября, 16:12

Происшествия

Суд арестовал топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики "Русь" по делу "Военторга"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд Москвы арестовал топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики "Русь" Дмитрия Громова в рамках уголовного дела в отношении руководства "Военторга" о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и заключили под стражу на 1 месяц 30 суток, до 30 декабря. По данной статье обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее суд арестовал руководителя "Военторга" Владимира Павлова, обвиняемого в хищении 400 миллионов рублей, и трех других фигурантов дела – Тимура Исакова, Дмитрия Комлева и Сергея Тетруашвили. Позже всем четверым продлили срок содержания под стражей до 30 декабря.

Павлов был задержан 1 августа по обвинению в хищении крупной суммы денег при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. Тогда же МВД арестовало его предполагаемого соучастника – предпринимателя Исакова.

Комлев является генеральным директором ООО "Сандора", его задержали 30 августа по обвинению в особо крупном мошенничестве. Однако ранее не сообщалось, что его дело связано с делом "Военторга".

30 августа также был задержан индивидуальный предприниматель Тетруашвили, гражданин Израиля и Германии, бывший учредитель ООО Ф.О.Н., которое занималось арендой и управлением недвижимостью.

По мнению следствия, соучастники преступления приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, после чего продали ее Минобороны РФ, увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей.

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