Полиция изъяла около 30 кг наркотиков в Подмосковье

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Около 30 килограммов наркотиков изъяли полицейские в Подмосковье в ходе оперативно-профилактической операции "Наркопритон", сообщили Агентству "Москва" в областном главке МВД.

Операция проводилась с 3 по 12 февраля. Из незаконного оборота изъяты наркотические средства и психотропные вещества, среди которых – героин, гашиш, амфетамин и кокаин.

В мероприятиях задействовали более 3 тысяч сотрудников полиции. Выявлено 115 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Возбуждено 13 уголовных дел по статье о содержании притонов.

Ранее в МВД заработали подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете. Они функционируют в каждом регионе. Их численность не уточняется.