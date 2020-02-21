СК просит домашний арест для признавшего вину по делу Голунова экс-полицейского

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Следственный комитет просит Басманный суд Москвы выпустить под домашний арест экс-полицейского Дениса Коновалова, который признался, что подбросил наркотики журналисту Ивану Голунову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.

"В Басманный районный суд города Москвы поступили материалы по ходатайству следователя об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении Коновалова. Судебное заседание пока не назначено", – сказала она.

Ранее Коновалов рассказал следствию, что подбросить наркотики Голунову ему приказал начальник – экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец.

В конце января Басманный суд отправил под стражу пятерых экс-полицейских по делу Голунова. В СИЗО на два месяца, до 29 марта, отправились Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.

Журналиста Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня 2019 года. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело, и Голунова поместили под домашний арест.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Через пять дней после задержания уголовное дело в отношении журналиста прекратили, все обвинения были сняты из-за недоказанности участия Голунова в совершении преступления.