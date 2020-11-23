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Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики на период до 2030 года, сообщает RT.

Документ размещен на официальном сайте правовой информации.

Отмечается, что документ подразумевает повышение эффективности совместной работы спецслужб и правоохранительных органов, территориальных антинаркотических комиссий, специальных медицинских учреждений и организаций.

Ранее во время заседания Совбеза российский лидер призвал искать новые, более эффективные методы борьбы с распространением наркотиков. По его словам, преступники все чаще используют современные средства коммуникации, а в схемах поставок и сбыта – бесконтактные способы расчетов и новые внебанковские формы платежей.

Путин добавил, что в этом году в условиях пандемии и ограничений, связанных с общением людей, эти тенденции еще более усилились. В частности, в первом полугодии число только выявленных преступлений подобного характера возросло почти на 70%.