Мужчину задержали по подозрению в организации нарколаборатории в Подмосковье

17:57
Фото: СК РФ
Полицейские задержали в подмосковном Подольске мужчину, который подозревается в организации лаборатории по производству наркотиков. Об этом сообщают "Дни.ру".
"Мужчину задержали. При обыске были обнаружены не только сами запрещенные вещества, но и необходимые для их изготовления компоненты и предметы", – говорится в сообщении.
По данным Московской областной таможни, 32-летний мужчина изготавливал мефедрон на подмосковной даче и затем сбывал его в крупном размере третьим лицам.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий было изъято более 200 граммов готового наркотика, а также вещества и предметы для изготовления мефедрона.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого арестовали, ему грозит лишение свободы на срок до двадцати лет.
Ранее сообщалось, что с начала года на территории Московской области выявили более 30 подпольных нарколабораторий, часть из которых удалось обнаружить благодаря информации, полученной от жителей. В Главном управлении региональной безопасности Подмосковья сообщали, что на территории субъекта РФ работает антинаркотическое движение "Московский областной волонтерский патруль". Оно насчитывает 1,3 тысячи активных участников.
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