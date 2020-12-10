Мужчину задержали по подозрению в организации нарколаборатории в Подмосковье

Фото: СК РФ

Полицейские задержали в подмосковном Подольске мужчину, который подозревается в организации лаборатории по производству наркотиков. Об этом сообщают "Дни.ру".

"Мужчину задержали. При обыске были обнаружены не только сами запрещенные вещества, но и необходимые для их изготовления компоненты и предметы", – говорится в сообщении.

По данным Московской областной таможни, 32-летний мужчина изготавливал мефедрон на подмосковной даче и затем сбывал его в крупном размере третьим лицам.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий было изъято более 200 граммов готового наркотика, а также вещества и предметы для изготовления мефедрона.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого арестовали, ему грозит лишение свободы на срок до двадцати лет.

Ранее сообщалось, что с начала года на территории Московской области выявили более 30 подпольных нарколабораторий, часть из которых удалось обнаружить благодаря информации, полученной от жителей. В Главном управлении региональной безопасности Подмосковья сообщали, что на территории субъекта РФ работает антинаркотическое движение "Московский областной волонтерский патруль". Оно насчитывает 1,3 тысячи активных участников.