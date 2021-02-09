В Петербурге задержали супругов, перевозивших наркотики в одежде сына

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали в Петербурге семейную пару, которая перевозила наркотики в одежде своего четырехлетнего сына. Об этом рассказали в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Супругов задержали за перевоз наркотиков в одежде сына. Автомобиль с семейной парой остановили за ночную езду по встречной полосе", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль в ночь на 8 февраля 2021 года у дома 3 на Ташкентской улице. Машина двигалась по встречной полосе. За рулем был 42-летний петербуржец, а на пассажирском сиденье – его 42-летняя жена с 4-летним ребенком на руках.

"Водитель не смог внятно ответить на вопрос о наличии у него запрещенных веществ. Его доставили в медучреждение для прохождения освидетельствования на наличие у него наркотического опьянения. Позже супругов отвезли в полицию. Во время осмотра у них изъяли наркотические средства растительного и синтетического происхождения, часть из которых была спрятана в одежде маленького мальчика", – говорится в сообщении.

Был решен вопрос о передаче ребенка под присмотр бабушке. Его родители задержаны, в отношении них возбудили уголовное дело.

Ранее полицейские в Московской области остановили работу подпольной нарколаборатории и задержали подозреваемого в сбыте запрещенных веществ. Незаконная деятельность осуществлялась в закрытом коттеджном поселке в Раменском городском округе. Местный житель оборудовал плантацию конопли на втором этаже своего дома.