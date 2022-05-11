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17:56

Власти Таиланда раздадут гражданам 1 млн кустов медицинской конопли

за рубежом

Фото: depositphotos/anekoho

Власти Таиланда планируют раздать населению миллион кустов медицинской конопли для выращивания на личных участках. Об этом заявил вице-премьер и министр здравоохранения Таиланда Анутхин Чанвиракун в своем аккаунте в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, с 9 июня граждане смогут выращивать сколько угодно каннабиса в своих домах. После легализации домашнего выращивания власти раздадут населению бесплатные кусты конопли.

Чанвиракун отметил, что единственным жестким условием является выращивание именно медицинской конопли и производство медицинской марихуаны с низким содержанием психотропных веществ. При этом использование марихуаны с высоким содержанием психотропных веществ все еще преследуется по закону.

"Домашнее выращивание медицинской конопли и выработка медицинской марихуаны создадут для населения и государства доход не менее 10 миллиардов таиландских бат (около 290 миллионов долларов) в год", – подчеркнул Чанвиракун.

Ранее стало известно, что Минпромторг РФ хочет обезопасить производство технической конопли от претензий полиции. Ведомство готовит изменения в законодательство на эту тему. В документе будут четкие определения, которые позволят избежать нарушения закона.

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