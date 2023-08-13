Больше полутонны кокаина обнаружили в коробках с бананами в Чехии

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Сотрудники одной из чешских торговых сетей обнаружили в коробках с бабанами больше 640 тонн кокаина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Отмечается, что инцидент произошел во время разгрузки фруктов в дистрибьютерском центре сети Albert в поселке Клецаны недалеко от Праги. В поддонах с бананами заметили пакеты с неизвестным веществом, которое, как выяснилось позже, оказалось кокаином.

Отмечается, что стоимость такого объема наркотиков на местном черном рынке может достигать порядка 90 миллионов долларов. Известно, что в Чехию партия этих бананов прибыла из Нидерландов, а туда между тем – из Эквадора.

Ранее стало известно, что в Эквадоре при поддержке ООН кокаин начали перерабатывать в стройматериалы. В частности, наркотик используют для получения бетона, смешивая его с цементом, песком и водой.

